Раскрыта основная роль новейшего оружия России

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Дмитрий Песков

Россия создает новые виды вооружений с целью сохранить ядерный паритет, Москва должна быть начеку на фоне угроз со стороны НАТО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 16 июля, в интервью телеканалу RT.

«Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретений новых систем вооружения, которые призваны, что называется, забетонировать ядерный паритет. Ядерный паритет — это элемент взаимного сдерживания, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы и военно-промышленный комплекс принимают все необходимые меры для обеспечения стране безопасности. Он подчеркнул, что ряд угроз исходит из Североатлантического альянса. «Понимаете, НАТО — это инструмент конфронтации, который был сконструирован и создан в целях конфронтации», — пояснил он.

Он напомнил, что с той поры в этом плане ничего не изменилось, по его словам, альянс и сегодня считает Россию потенциальным противником. В этой связи Москва «обязана быть начеку», заключил Песков.

Новые виды оружия, в частности, высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал», президент представил в ходе послания Федеральному собранию 1 марта. После демонстрации возможностей российской армии Путин указал на бесполезность попыток сдерживать Россию и призвал страны не «не раскачивать лодку» по имени планета Земля.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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