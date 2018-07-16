Тренер биатлонной сборной собрался «уничтожать и властвовать» на дорогах России

Тренер резервной мужской сборной России по биатлону Владислав Тулаев публично признался, что работает ради денег и удостоверения. Об этом сообщает портал Sports.ru.

«Мне самое главное — удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на черном "мерине" прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял?» — сказал 25-летний тренер в беседе с другим молодым человеком, которую он транслировал в Instagram.

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Тулаев добавил, что собирается «уничтожать и властвовать» на российских дорогах. Специалист обмолвился и о своих финансовых требованиях, упомянув, что за зарплату от 150 тысяч рублей будет только «пальчиками шевелить».

Позднее Тулаев удалил свой аккаунт в Instagram.

«Sports.ru утверждает, что этот человек — тренер сборной по стрельбе. На самом деле, это не так. Этот человек ни одного дня формальных отношений с Союзом биатлонистов России (СБР) не имел. То, что он, как говорится, крутился на тренировке, — личное дело тренера. Я полагаю, что, даже если он с кем-то общался, уже сделали в его отношении правильные выводы», — заявил «Ленте.ру» руководитель пресс-службы СБР Константин Бойцов.

В то же время на сайте СБР Тулаев значится тренером резервной мужской сборной России по биатлону. В профиле специалиста нет ни фотографии, ни данных о возрасте или опыте работы.

18 мая на выборах нового президента СБР победил четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев. При прошлом руководстве сборная России впервые в истории осталась без олимпийских медалей. В Пхенчхане российская команда была представлена Татьяной Акимовой, Ульяной Кайшевой, Матвеем Елисеевым и Антоном Бабиковым. Остальные спортсмены не получили приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета.

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