Российский футбольный клуб потребовал аннулировать собственное поражение

Президент «Армавира» Виталий Климко намерен опротестовать результат матча первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «СКА-Хабаровска», который завершился победой дальневосточного клуба со счетом 3:0. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Результат должен быть аннулирован, и "СКА-Хабаровску" должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:3», — заявил Климко в беседе с журналистом издания. По его мнению, футболист команды соперника Ираклий Квеквескири должен был пропустить встречу с его командой, так как в последней игре сезона-2017/2018, выступая в дивизионе рангом ниже, он получил две желтые карточки.

Квеквескири выступал в сезоне-2017/2018 за московский «Арарат» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). В последнем туре ПФЛ, в матче против команды «Зоркий» футболист был удален с поля на 84-й минуте, получив второе предупреждение.

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