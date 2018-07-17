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Россиянку отправили в колонию за продажу девственности дочери подруги

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Жительница Челябинска получила 3,5 года колонии за попытку продать девственность дочери своей подруги. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Московского межрегионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) на транспорте Елена Маяковская.

По ее словам, попытка продажи девочки с целью сексуальной эксплуатации была совершена в Москве.« Ребенка в столицу привезли мать и другая подруга — следствие в отношении них продолжается. 10 января 2018 года женщины были задержаны, а чуть позже следствие установило и их третью соучастницу», — уточнила Маяковская.

Осужденная играла роль посредницы между матерью девочки и покупателем, которого нашла через интернет. Он предложил 1,5 миллиона рублей. Встреча проходила «в одном из плавучих ресторанов столицы», отметила представитель СКР.

Посредница с первой минуты сотрудничала со следствием, дала развернутые признательные показания, поэтому ее дело Люблинский районный суд Москвы слушал в особом порядке.

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