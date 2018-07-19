Роналду отказался противостоять Месси

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, перешедший в итальянский клуб из мадридского «Реала», отказался считать соревнование с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси противостоянием. Его слова приводит O Jogo.

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«Противостояние с Месси? У меня нет никаких противостояний с другими игроками и никогда не было. Это неэтично. У нас просто было хорошее соревнование. Вам оно нравилось, оно было интересным. Но это нельзя назвать противостоянием», — сказал португалец.

О переходе Роналду в «Ювентус» стало известно 10 июля. Туринцы отдали за трансфер 33-летнего португальского форварда 100 миллионов евро. Годовая зарплата нападающего в Италии составит 30 миллионов евро. Бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, что португалец был одержим идеей превзойти Месси.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года. В составе сливочных португалец выиграл 16 трофеев, в числе которых четыре кубка Лиги чемпионов. Он записал на свой счет 451 гол в 438 матчах и стал обладателем четырех «Золотых мячей» (еще один Роналду получил, будучи игроком МЮ). Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей карьеры и также завоевал пять «Золотых мячей».

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