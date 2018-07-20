США уличили в нежелании обвинять Россию в гибели малайзийского «Боинга»

Посольство США в Москве удалило со своего сайта заявление, обвиняющее Россию в крушении «Боинга» Malaysia Airlines в июне 2014 года, на следующий день после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, передает The Foreign Policy.

Как пишет издание, диппредставительство ненадолго опубликовало сообщение во вторник, 17 июля, и оно осталось в кэшированной версии сайта.

В то же время Государственный департамент США вообще не опубликовал заявление, хотя оно было готово и содержало жесткую критику Москвы. В версии, которой располагает газета, говорится: «Спустя четыре года после крушения, мир все еще ждет признания Россией своей вины (...) Настало время для России прекратить свою кампанию по дезинформированию, включиться в расследование (...) и наказать виновных в крушении рейса MH17».

Отмечается, что заявление до этого выпускалось ежегодно в день крушения, 17 июля.

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В мае Совместная следственная группа (JIT) пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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