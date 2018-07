Мужчины начали носить сломанные часы ради стиля

Мужчины начали скупать дорогие сломанные часы, сообщает Independent. По мнению эксперта, это продиктовано модными трендами.

По мнению модного редактора Джейкоба Галлахера (Jacob Gallagher), стремление пренебрегать функциональностью ради стиля мог появиться под влиянием американского художника Энди Уорхола. «Я ношу часы Tank не для того, чтобы узнавать время. Честно говоря, я их даже не завожу. Я надеваю Tank, потому что они сделаны для того, чтобы их носили!» — говорил художник.

Издание также приводит комментарии двоих любителей наручных часов.

Писатель Стефен Вискуси (Stephen Viscusi) посоветовал молодым людям отказаться от электронных часов в пользу механических. «Поверьте, это моментально выделит вас среди конкурентов при собеседовании на одну и ту же должность», — уверяет автор книги On the job: how to make it in the real world of work («На работе: как выжить в реальном мире труда»).

Агент по недвижимости Шломо Джелернтер (Shlomo Gelernter) из Манхэттена заявил, что не выходит из дома без часов. «Это то же самое, что иметь дорогую машину или дом. Отношение окружающих меняется кардинально, даже если вы словом не обмолвились. Им достаточно увидеть люксовые часы на руке», — сказал он и добавил, что часто берет разные брендовые часы напрокат.

В июне представители британского ретейлера люксовых украшений и часов Parkers Jewellers рассказали о разнице между ношением часов на правой и левой руке. «Обычно люди предпочитают левое запястье. Большая часть населения — правши, а заводная головка, как правило, расположена с правой стороны корпуса. Заводить часы и переводить стрелки удобнее правой рукой, поэтому их и носят на левой. Это справедливо, даже если человек левша», — объяснил специалист по винтажным часам Стефен Чарлз.

