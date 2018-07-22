Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро

Футбольный агент Шандор Варга высказал мнение о цене полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если Головин так играет на высоком уровне, то не удивлен, что за него предлагают почти 40 миллионов евро. Сейчас на него претендуют "Челси" и "Монако", но в любой момент в борьбу способен включиться еще кто-то», — заявил Варга.

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По словам агента, перед трансфером хавбеку нужно лично пообщаться с тренером будущего клуба. «"Челси" приобрел Андрея Шевченко, но боссы клуба забыли спросить мнение Жозе Моуринью. В итоге дела у Андрея пошли не очень хорошо, хотя на тот момент это был лучший футболист Европы. Но в Головине я уверен, думаю, цена на него может легко дойти и до 50 миллионов евро», — добавил он.

На данный момент три клуба — «Челси», «Монако» и «Ювентус» — претендуют на Головина. Главным претендентом считается французский клуб, который предложил за хавбека 35 миллионов евро.

В составе сборной России на прошедшем чемпионате мира Головин в четырех играх отличился одним голом и двумя результативными пасами.

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