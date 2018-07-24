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Дочь Трампа избавится от собственной одежды

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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка решила закрыть свой бренд одежды Ivanka Trump. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я не знаю, когда я вернусь к этому бизнесу и вернусь ли вообще, но знаю, что в обозримом будущем я сфокусируюсь на работе в Вашингтоне. Поэтому решение закрыть бренд стало единственным справедливым итогом для моей команды и партнеров», — указано в сообщении, разосланном в СМИ.

Ранее несколько крупных универмагов в США отказались от реализации продукции этого бренда. Это было сделано на фоне продолжающихся обвинений в адрес Трампа о потенциальном конфликте интересов. Помимо этого, еще во время президентской гонки американки объявили бойкот марке. Поводом для этого стали сексистские высказывания Трампа. В январе 2017 года онлайн-продажи бренда упали более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иванка — дочь Дональда Трампа от первого брака, ей 35 лет. Она вместе со мужем Джаредом Кушнером являются старшими советниками президента в Белом доме. За год их состояние увеличилось на несколько десятков миллионов долларов, общая стоимость активов семейной пары к концу 2017 года достигала от 229 миллионов до 786 миллионов долларов.

Под брендом Ivanka Trump выпускается женская одежда, обувь и сумки.

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