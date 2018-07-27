Более половины россиян назвали фейком высадку американцев на Луну

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опросов, которые показали, во что верят россияне. Социологи узнавали отношение людей к высадке американских астронавтов на Луну и к существованию инопланетной жизни.

Более половины россиян (57 процентов) придерживаются теории «лунного заговора»: они убеждены в том, что американцы на самом деле не высаживались на Луну, а все документальные подтверждения были фальсифицированы правительством США. Отмечается, что чаще всего в американский заговор верят люди со средним образованием. Среди таких людей процент недоверяющих высадке США на Луне составляет 65 процентов. Чуть менее четверти россиян уверены в том, что американские астронавты высаживались на Луну, пятая часть респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Материалы по теме Конспирология Луны 45 лет назад человек впервые в истории ступил на поверхность естественного спутника Земли

В существование инопланетян верит меньшая часть российских граждан. В твердом убеждении, что внеземная жизнь существует, признались 45 процентов опрошенных, из них 27 процентов полагает, что пришельцы прячутся от людей, а 18 — что доказательства их существования специально скрываются. Тех, кто не верит в инопланетян немногим меньше, — их насчитали 42 процента.

Оба опроса ВЦИОМ были проведены 29-30 мая 2018 года среди двух тысяч респондентов старше 18 лет.

20 июля 1969 года американский корабль «Аполлон-11» с двумя членами экипажа на борту достиг поверхности Луны, и человек впервые ступил на поверхность другого небесного тела. Им стал астронавт Нил Армстронг, командир экипажа «Аполлон-11». Высадка американцев на Луну породила множество конспирологических теорий, именуемых «лунным заговором». Скептики считают, что на самом деле астронавты из США не были на спутнике Земли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!