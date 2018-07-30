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Песков рассказал о своих отношениях с Facebook

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не нравится пользоваться социальной сетью Facebook. Его слова в понедельник, 30 июля, приводит РИА Новости со ссылкой на эфир «Авторадио».

«Я никогда в жизни не залезаю в Facebook. Мне не нравится это, и, главное, нет в этом потребности», — сказал Песков.

В сентябре прошлого года он заявлял, что Кремль не причастен к заказам рекламы в Facebook, которые якобы организовывали россияне с целью влияния на ход выборов главы государства в США. Так, американская сторона называет организатором интернет-кампании петербургское «Агентство интернет-исследований», которое Вашингтон связывает со структурами бизнесмена Евгения Пригожина.

7 сентября сообщалось, что корпорация Facebook заподозрила Россию в проведении в соцсети кампании по усилению политических разногласий во время президентских выборов в США.

Социальная сеть Facebook была основана в 2004 года. Она зародилась как сайт для общения студентов Гарвардского университета. Основателем сервиса считается Марк Цукерберг, сегодня он является генеральным директором одноименной компании. Российские чиновники подозревают его в русофобии. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала пригласить его в Россию и расспросить о «русофобских высказываниях».

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