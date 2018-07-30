Футболист «Барселоны» отказался от переезда в Россию

Защитник «Барселоны» Алеиш Видаль подпишет контракт с испанской «Севильей». Об этом сообщает ondacero.es.

Футболист обойдется андалусийцам в 9,5 миллиона евро, срок соглашения составит четыре года. Видаль уже выступал в составе «Севильи» в сезоне-2014/2015.

В мае сообщалось, что игрок может перейти в московский «Локомотив». Железнодорожники были одной из команд, претендующих на 28-летнего защитника. Сам испанец негативно высказывался об идее переезда в Россию.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Видаль принял участие в 15 матчах, в которых забил один мяч и сделал две результативных передачи. По итогам сезона «Барселона» изъявила желание избавиться от игрока. Каталонцы рассчитывали выручить за защитника 12 миллионов евро.

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