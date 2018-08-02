Российскому биатлону предрекли крах из-за бегства спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение троих россиянок перейти в национальную команду Украины. Его слова приводит телеканал «360».

«Спортсменки разбегаются. Они могли составить конкуренцию. Такой ситуации никогда не было. Посмотрите, уехали все лучшие тренеры, кто в Канаду, кто на Украину, а кто — в Корею», — заявил Тихонов.

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По словам олимпийского чемпиона, в ситуацию должны вмешаться вышестоящие структуры. «Если в ближайшее время не вмешается советник президента Игорь Левитин, Олимпийский комитет и министерство спорта, то самый популярный вид спорта будет на грани исчезновения», — отметил он.

Ранее 2 августа стало известно, что россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко приняли решение выступать на международных соревнованиях под флагом Украины.

В минувшем сезоне 20-летняя Рассказова представляла Россию на этапах юниорского Кубка IBU, а в 2016 и 2017 годах принимала участие в чемпионатах мира среди юниоров. 19-летняя Бех и 18-летняя Москаленко на уровне сборных не соревновались.

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