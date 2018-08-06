Тюменский губернатор отчитался Путину о строительстве крупного медцентра

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в понедельник, 6 августа.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Глава государства, в частности, подробно интересовался процессом строительства крупного медицинского центра в области.

Врио главы региона, в свою очередь, рассказал, что к настоящему моменту построены шесть объектов, в том числе федеральный центр нейрохирургии. По его словам, необходимо найти средства на завершение двух объектов. Речь идет об онкологическом центре и детской больнице.

«По областной детской больнице мы сейчас активно работаем с Минздравом с включением в национальный проект, а по онкологическому центру — история вопроса имеет четырехлетнее движение. Я бы просил вас о помощи», — обратился Моор к главе государства.

Путин ответил, что медицинские учреждения нужно заканчивать: «Это совершенно точно».

Моор был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области 29 мая. Должность тюменского губернатора оказалась вакантной после того, как прежний губернатор Владимир Якушев вошел в новый состав правительства и стал главой Минстроя.

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