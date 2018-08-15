В Индии из спины живой крысы выросла соя

ladbible.com

В Индии фермер обнаружил крысу, из спины которой выросла соя. На видео обратил внимание портал LADBible.

Датар Сингх (Datar Singh) заметил необычное животное, когда с утра осматривал поля сои на своем участке неподалеку от города Ратлам в штате Мадхья-Прадеш. Он сильно удивился и позвал соседей, которые сняли крысу на видео. Озадаченные индийцы бурно обсуждали находку, поднимали хвост грызуна и трогали за росток в попытках понять, что же случилось с крысой. Сама она мучилась от боли, не могла двигаться и постоянно заваливалась набок под весом побега.

Сингх отнес животное домой и аккуратно извлек растение из черной раны на спине грызуна. Фермер предполагает, что над крысой могли цинично пошутить подростки.

Глава кафедры биологии колледжа в расположенном неподалеку городе Барнагар профессор Сиддики (Siddiqui) отметил, что грызуну очень повезло попасться на глаза фермеру именно сейчас, пока корни сои не достигли мозга: «Это чудо. Хотя соя выросла неподалеку от шеи, она не дала побеги в мозг». Ученый предположил, что семена попали в открытую рану на спине крысы и был впечатлен, что животному удалось прожить с растением так долго.

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