ЦИК открестилась от сбора личных данных у выезжающих в день выборов россиян

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не имеет отношения к сбору персональных данных о россиянах, которые в день выборов 9 сентября будут находиться за пределами страны. Об этом РБК сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Никаких персональных данных мы никогда не запрашиваем. ЦИК России всегда выступала за строгое соблюдение федерального закона "О персональных данных"», — заявил Булаев. Он пояснил, что при необходимости ЦИК «даст дополнительные разъяснения» региональным избирательным комиссиям.

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Председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова также заявила, что региональная избирательная комиссия не причастна к рассылке писем туристическим компаниям с требованием предоставить личные данные. По ее словам, в регионе началась проверка информации.

Ранее 16 августа, по данным «Интерфакса», пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что региональные избиркомы Барнаула потребовали от туристических компаний сведения о выезжающих за границу россиянах в единый день голосования. Среди запрашиваемых данных были ФИО, дата рождения и место регистрации.

Согласно закону «О персональных данных», обработка личной информации граждан запрещена при отсутствии их согласия. За незаконный сбор личных данных нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы сроком до четырех лет (статья 137 УК РФ).

9 сентября в России пройдут дополнительные выборы семи депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов парламентов в 17 субъектах.

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