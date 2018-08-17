В Москве прошел Geek Picnic

11-12 августа в столице России, при поддержке Правительства Москвы прошел крупнейший ежегодный международный фестиваль науки, технологий и искусства Geek Picnic. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Главной темой фестиваля была объявлена Human Evolution. Эксперты, ученые и популяризаторы науки, ставшие гостями Geek Picnic, заглянули в будущее человека и человечества, обсудили сценарии технологической утопии и антиутопии, подняли проблему гражданских прав киборгов, узнали о перспективах цифрового бессмертия и колонизации Марса и Луны. Титульный лекторий объединил лекции и дискуссии на самые актуальные для современного общества темы, среди которых оцифровка сознания, трансгуманизм и футуристичекие прогнозы будущего.

Также на мероприятии работала зона Декомпиляции — отдельная территория для гиков, где можно было пообщаться со спикерами фестиваля, принять участие в интерактивных развлечениях и получить призы. Чтобы попасть в зону Декомпиляции, нужно было пройти специальный тест на знания в области ИТ. Более 9000 человек ответили на вопросы специального теста, из них более 4000 получили промо-коды для входа на площадку.

Ранее были объявлены хедлайнеры Geek Picnic в Санкт-Петербурге в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове. В рамках мероприятия спикеры будут говорить о будущем человечества, технологической утопии и антиутопии, техноэтике и дилеммах, связанных с развитием искусственного интеллекта, о городах будущего, цифровом бессмертии, об удивительных взаимосвязях Вселенной, колонизации Марса и Луны. Хедлайнерами станут специалист в области физики элементарных частиц, теории струн и космологии, первая женщина, получившая должность физика теоретика в MIT и Гарварде Лиза Рэндалл, автор бестселлера «Все лгут» Сет Стивенс-Давидовиц, эпатажный режиссер Максим Диденко и другие.

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