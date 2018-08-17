Российские стандарты жилья отстали от Европы на 15 лет

Россия сможет догнать Европу по количеству жилплощади только через 15 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Талан». По словам аналитиков, догнать Европу удастся только при сохранении текущих темпов строительства.

Российским городам с населением больше 100 тысяч человек нужно построить еще 663 миллиона квадратных метров жилой площади для того, чтобы соответствовать среднеевропейским показателям. Согласно им, на человека должно приходиться около 30 квадратных метров, а в среднем по России этот показатель составляет всего 23,7 квадратного метра на человека.

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По данным «Талана», в Москве сильно выражен дефицит жилья. Для достижения европейского уровня в столице необходимо построить 183 миллиона квадратных метров жилой площади.

Аналитики также отметили, что в некоторых российских городах на одного человека приходится даже больше квадратных метров, чем в Европе. Если в последней это значение составляет приблизительно 30-40 квадратных метров, то, к примеру, в Ногинске на душу населения рассчитано около 58 квадратных метров. На втором месте этого списка стоит Дербент — 45 квадратных метров. Замыкает тройку лидеров Домодедово —36,6 квадратного метра.

В исследовании также приведен список городов с самым большим дефицитом жилья. Среди них Симферополь (11,8 квадратного метра на человека), Обнинск (12,8 квадратного метра) и Назрань (13,1 квадратного метра).

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