Подсчитано число ничем не занятых молодых россиян

Примерно 15 процентов российской молодежи в возрасте от 15 до 24 лет не работают и не учатся — это более двух миллионов человек. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ), пишет «Коммерсантъ».

Молодых людей, которые не заняты работой или образованием, относят к группе Not in Employment, Education or Training (NEET). Она, в свою очередь, делится на две категории: находящиеся в поиске работы NEET-безработные и NEET-неактивные, которые не заинтересованы в трудоустройстве (к ним также относятся те, кто не может работать по состоянию здоровья или вынужден ухаживать за родственниками).

Меньше всего NEET-молодежи в крупных городах и мегаполисах, где есть доступ к образованию и работе. Например, в Москвы и Санкт-Петербурга в 2000–2016 годах ее доля составляла от трех до 11 процентов. Поскольку возможностей для самореализации здесь больше, местные молодые жители покидают состояние NEET быстрее: из безработных выбираются 59 процентов, из неактивных — 32 процента.

В небольших населенных пунктах до 2016 года было от пяти до 14 процентов NEET-молодежи. Поскольку находить работу для них сложнее, то состояние NEET покидают только 37 процентов безработных и 22 процента неактивных. При этом сельские молодые люди чаще уходят с рынка труда в NEET-неактивность.

«Коммерсантъ» отмечает, что схожая ситуация наблюдается в Польше, Эстонии и Бельгии, где доля не занятой молодежи составляет 20, 16 и 18 процентов соответственно. В среднем же в Евросоюзе статус NEET имеют 13 процентов молодых людей.

