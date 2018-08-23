Футболист киевского «Динамо» забил на выезде и поплатился

@rrroelie / Twitter

Полузащитник киевского «Динамо» Томаш Кедзиора забил мяч в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Аяксом», за что был облит пивом амстердамскими болельщиками. Видео появилось в Twitter-аккаунте Roel Aben.

Футболист отпраздновал гол, позволивший киевлянам сравнять счет (1:1), после чего один из болельщиков с первых рядов плеснул в него напитком. Подвергся ли фанат наказанию, не сообщается.

Матч завершился победой «Аякса» со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет в Киеве 28 августа.

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