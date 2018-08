Выбрана лучшая одежда для первого свидания

Стилистка Рози Маккей из Сиднея дала рекомендации по поводу выбора одежды для первого свидания, пишет Daily Mail.

«Наряд, подчеркивающий достоинства вашей фигуры, создаст самое лучшее первое впечатление. Если встреча состоится после обеда, идеальным вариантом будут джинсы-бойфренды, топ и кожаная куртка», — объяснила Маккей. В качестве более женственной альтернативы она предложила платье с принтом в горошек или кружевное платье-комбинацию.

Кроме того, на первом свидании необходимо сделать акцент на своей индивидуальности и настроении. «Дополните наряд массивными аксессуарами, например, запоминающимися сережками. Если вы поклонница туфель, покажите свою любимую пару», — порекомендовала стилистка.

Если свидание назначено на вечер, элегантное черное платье на бретельках станет отличным выбором. «Я думаю, оно смотрится невероятно сексуально, но не вульгарно», — считает эксперт.

Маккей отметила, что стоит избегать одежды, в которой некомфортно. «Лучше отложить очень короткую юбку и высокие каблуки, если только это не ваша повседневная одежда», — сказала она и добавила, что не стоит надевать и слишком откровенные вещи.

Ранее в августе сатиновое платье на тонких бретельках, популярное у знаменитостей в 1990-х годах, стало одной из самых любимых вещей у современных моделей и фэшн-блогеров. Такое платье-комбинацию с v-образным вырезом надевали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл в 1993 году на вечеринке Elite Look of the Year.

