Россия обвинила США в искажении беседы Лаврова

США исказили содержание беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Майка Помпео. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломата попросили прокомментировать слова представителя Госдепартамента Хизер Нойерт. Она 23 августа заявила, что во время разговора Помпео попросил Лаврова поддержать по линии ОЗХО усилия по привлечению сирийских властей к ответственности за применение химоружия.

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По словам Захаровой, высказывания Нойерт не соответствуют действительности и являются вольной интерпретацией. «Расцениваем такое искаженное изложение содержания беседы (...) как попытку Вашингтона использовать двусторонний диалог по тематике сирийского конфликта для продвижения собственной политической повестки дня», — указала она.

В МИД напомнили, что российская сторона поддерживает работу ОЗХО в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. В то же время в ней нет положений, которые подразумевали бы возможность создания специального механизма по установлению виновных в применении химоружия, добавила Захарова.

Лавров и Помпео поговорили по телефону 23 августа. Они обсудили ситуацию в Сирии и другие международные темы.

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