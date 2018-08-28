В Турции отменили фильмы про ковбоев из-за США

Государственная телерадиокомпания Турции TRT прекратила показ фильмов про ковбоев, которые десятилетиями транслировались по воскресным утрам. Об этом пишет портал Mynet. Как отмечается, причиной такого решения стали ухудшившиеся отношения с США.

Американские картины телеканал показывал с 1980-х. Впервые вестерн не вышел в эфир в минувшее воскресенье, 26 августа. Теперь вместо приключений ковбоев зрители смогут увидеть турецкие ленты. Первой из них станет Ya Nasip Ya Kismet. Фильм покажут 2 сентября.

На TRT за подобное решение обрушился шквал критики. В то же время один из выступивших в защиту решения телекомпании комментатор указал, что в американских лентах кобвои убивают людей и провозглашаются героями.

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Ранее стало известно, что турецкие ретейлеры перестали закупать смартфоны iPhone после соответствующего призыва президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Также сообщалось, что Анкара считает атаку на свою экономику нападением на флаг и веру.

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом на отказ Турции освободить задержанного американского пастора Эндрю Брансона, которого подозревают в шпионаже и связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, живущим в Пенсильвании. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в июле 2016 года.

Кроме того, 10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. После этого турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году, — ее курс обрушился на 18 процентов. Через пять дней Анкара увеличила размер ввозных пошлин на ряд американских товаров.

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