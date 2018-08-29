Украинский турист перегрелся в Крыму

Альпинист из Львова получил тепловой удар в Крыму при восхождении на гору Сокол недалеко от города Судак. Об этом сообщает «Интерфакс».

Когда 61-летнему путешественнику стало плохо, другие участники похода подняли его на вершину, однако не смогли оказать помощь и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС наложили пострадавшему холодный компресс и спустили к подножию горы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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16 августа сообщалось, что количество украинских туристов, посещающих Крым, выросло, несмотря на попытки властей Украины предотвратить это. По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, украинские власти определенным образом пытались заблокировать жителям въезд на полуостров, однако на туристический поток это не повлияло.

В марте 2014 Крым стал частью России по итогам референдума, на котором воссоединение одобрили 96% жителей полуострова. Тем не менее, большинство западных стран, в том числе Украина, не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными.

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