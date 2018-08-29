Россияне пострадали в ДТП в Турции

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Анталье. Об этом сообщает NTV.

По информации телеканала, инцидент произошел рано утром 29 августа. Туристов перевозили из Белека в аэропорт. По пути автобус столкнулся с грузовым автомобилем, из-за чего съехал с дороги в водный канал.

Всего в нем было 25 россиян, пострадали по меньшей мере 11 из них. Их доставили в больницы. Кроме того, травмы получили водители двух транспортных средств. Остальных туристов отвезли в аэропорт Антальи на других машинах.

Отмечается, что на место ДТП было отправлено большое количество полицейских, пожарных бригад и машин скорой помощи.

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Представитель генконсульства России в Анталье подтвердил ТАСС факт аварии. Он добавил, что все живы, и всем была оказана медицинская помощь.

В июле микроавтобус с россиянами, следовавший из курортного города Мармарис в аэропорт Доломана, столкнулся с трактором. Тогда шесть туристов из России получили травмы.

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