Самолет-разведчик НАТО без спроса полетал у российских границ

Предполагаемый самолет-разведчик НАТО несколько дней летает у российских границ над Японским морем рядом с Владивостоком. Из-за этого гражданские самолеты вынуждены экстренно снижаться и менять маршрут. Об этом «Интерфакс» сообщил источник.

«Утром в четверг, 30 августа, неопознанный самолет с кодом радиолокационного ответчика одной из стран НАТО вновь без уведомления диспетчеров хаотично пересек полтора десятка воздушных трасс», — сказал собеседник агентства.

Чтобы избежать столкновения, пилоты гражданских самолетов были вынуждены менять маршрут. Отмечается, что самолет также совершал полеты над нейтральными водами Японского моря 29 и 28 августа.

С 11 по 15 сентября почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов пройдут крупнейшие со времен Брежнева военные учения «Восток-2018». В них примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц наземной техники.

В Североатлантическом альянсе посчитали, что учения «Восток-2018» в России показывают сфокусированность на подготовке к масштабному конфликту.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!