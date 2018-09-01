Назначен врио главнокомандующего ДНР

Обязанности верховного главнокомандующего в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) будет временно исполнять Дмитрий Трапезников, который также является исполняющим обязанности главы республики. Об этом заявил министр обороны Владимир Кононов, передает РИА Новости в субботу, 1 сентября.

«Естественно, выполнять будем команды Трапезникова», — добавил он.

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Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. В результате ЧП погиб охранник Захарченко. Всего пострадали 11 человек, в тяжелом состоянии остается министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

Задержанные по подозрению в причастности к преступлению признались, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь, в Службе безопасности Украины указали на российский след.

Российский президент Владимир Путин назвал убийство подлым и выразил надежду на то, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, случившееся является провокацией.

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