Концерт Басты на стадионе ЧМ-2018 назвали угрозой для российского футбола

Российская премьер-лига на сайте выступила с заявлением после того, как «Ростов» сообщил о возможном переносе домашних матчей с «Ростов Арены» на стадион «Олимп-2» из-за угрозы повреждения газона.

«Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей премьер-лиге», — заявили в РПЛ.

В связи с этим в организации отметили рост посещаемости матчей команды: «Реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности».

4 сентября «Ростов» заявил, что матч восьмого тура РПЛ с «Уфой» может стать последним на стадионе «Ростов Арена» из-за концерта рэпера Басты 29 сентября. По словам представителей клуба, из-за мероприятия газон сильно пострадает.

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