Баста прокомментировал скандал с концертом на стадионе в Ростове

Российский хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, на свой странице в Instagram прокомментировал скандал, вызванный его предстоящим концертом на стадионе «Ростов Арена».

Баста отметил, что ряд заинтересованных лиц, имеющих отношение к футбольному клубу «Ростов» и испытывающих к нему личную неприязнь, пытаются настроить общественность против него. По словам Вакуленко, его команда тщательно подготовилась к концерту и провела встречи со специалистами, заверившими, что мероприятие не нанесет вреда полю «Ростов Арены».

Исполнитель вспомнил о многочисленных концертах, состоявшихся на футбольных стадионах в городах России и Европы. Газон на аренах остался невредим благодаря специальному сертифицированному покрытию, считает Баста.

«Мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей "Ростова", которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков», — написал Вакуленко.

Ранее 5 сентября о грядущем концерте высказались в Российской премьер-лиге (РПЛ). В организации сочли, что проведение мероприятия в разгар футбольного сезона крайне рискованно, и отметили, что возможный перенос матчей «Ростова» на резервный стадион нанесет «ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей премьер-лиге».

За день до этого «Ростов» выступил с заявлением о том, что матч восьмого тура РПЛ с «Уфой» может стать последним на «Ростов Арене». В клубе выразили уверенность, что после концерта Басты, запланированного на 29 сентября, газон стадиона серьезно пострадает.

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