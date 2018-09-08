Российский биатлон на два года оставили без прав

Союз биатлонистов России (СБР) сможет вернуть статус полноправного члена Международного союза биатлонистов (IBU) только через два года. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу, 8 сентября, конгресс IBU внес поправку в устав организации, согласно которой только он получает право возвращать национальным федерациям полноценное членство. Конгресс проходит раз в два года. Таким образом, вопрос о получении СБР членства в IBU будет рассмотрен только в 2020 году.

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7 сентября конгресс отказался восстанавливать СБР в правах. В декабре 2017-го IBU перевел российскую сторону в статус временного члена, что не дает ему право голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

По словам двукратного олимпийского чемпиона Виктора Маматова, который находится на конгрессе в Хорватии, отказ IBU восстанавливать полное членство Союза биатлонистов России объясняется новыми утверждениями бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он указал на сговор, который существовал между руководителями организаций.

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