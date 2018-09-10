Трамп пообещал написать настоящую книгу о себе-президенте

Президент США Дональд Трамп назвал лжецом журналиста Боба Вудворда — автора книги «Страх: Трамп в Белом доме». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава государства также отметил, что книга — «надувательство» с выдуманными цитатами, и пообещал рассказать собственную, настоящую историю. «Книга Вудворда — шутка. Просто еще одна нападка на меня среди шквала нападок, использующая ныне опровергнутые, неназванные или анонимные источники», — считает он.

«Многие уже сообщили, что их цитаты, как и сама книга, — просто фикция. Демократы не умеют проигрывать. Я напишу настоящую книгу!» — заявил Трамп.

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Ранее в сентябре The Washington Post опубликовала отрывки из книги Вудворда. По словам автора, она основана на «сотнях часов» интервью с участниками и свидетелями, записках со встреч, личных дневниках и государственных документах и рассказывает ранее неизвестные истории о внутренних процессах в Белом доме.

В выдержках, в частности, говорится, что Трамп настаивал на организации убийства президента Сирии Башара Асада, что глава аппарата Белого дома Джон Келли считает американского лидера идиотом и сумасшедшим, а министр обороны Джеймс Мэттис придерживается мнения, что тот ведет себя как «пяти- или шестиклассник». У себя в Twitter президент США указал, что оба чиновника опровергли достоверность цитат.

Дональд Трамп написал по меньшей мере 14 книг — в основном это мемуары и руководства по бизнесу и мотивации.

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