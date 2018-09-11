Артем Дзюба стал «Человеком года» по версии GQ

Игрок сборной России по футболу Артем Дзюба стал «Человеком года» по версии русского GQ. Об этом сообщается на сайте журнала.

«Форвард сборной России благодаря своим­ голам, речам ("Парни­, я люблю вас!") и жестам (хрестоматийный салют тренеру­) превратился в живой символ чемпионата мира, затмив всех претендентов на звание "Человек года" — и даже волка Забиваку», — поясняют авторы издания.

Сам Дзюба опубликовал обложку журнала в своем Instagram и поблагодарил за присвоение звания.

Спасибо огромное за награду 🔝🔥🦁 Фото опубликовано @artem.dzyuba

Дзюба — новый капитан сборной России. Он будет носить повязку в отсутствие вратаря Игоря Акинфеева, который проходит плановое медобследование. Объясняя такой выбор, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отметил опыт Дзюбы. Он является воспитанником московского «Спартака». Как профессиональный футболист он выступал за команду с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды. С 2015 года игрок — нападающий «Зенита».

В составе сборной России на чемпионате мира Дзюба добрался до четвертьфинала и забил три гола.

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