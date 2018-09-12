Американский футболист высмеял низкий рост соперника и спровоцировал потасовку

Защитник сборной США по футболу Мэтт Миазга поиздевался над нападающим команды Мексики Диего Лайнесом во время товарищеского матча. Видеозапись появилась на YouTube-канале Futbol En Vivo.
На 65-й минуте встречи Лайнес в борьбе с Миазгой потянул соперника за футболку, что вызвало недовольство американца. Игроки вступили в перепалку, в ходе которой защитник жестами высмеял низкий рост мексиканца. Поведение Миазги не понравилось партнерам Лайнеса, в результате чего на поле возникла потасовка.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной США.
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