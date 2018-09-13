За новый iPhone запросили полмиллиона рублей

Перекупщики активизировались после презентации новых моделей iPhone. На сайтах бесплатных объявлений появились предложения о продаже новинок значительно выше официальных цен.

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В среднем за iPhone Xs просят от 110 до 160 тысяч рублей, однако имеются предложения за 200 и 300 тысяч. «Рекордсменом» стало объявление на сайте Avito о продаже iPhone Xs Max для китайского рынка с возможностью использовать две SIM-карты и объемом памяти в 512 гигабайт.

12 сентября Apple представила новые iPhone Xs, Xs Max и Xr.

В России официальные продажи iPhone Xs стартуют 28 сентября. IPhone Xr поступит в продажу на месяц позже — 26 октября. iPhone Xs будет стоить от 88 тысяч рублей, на iPhone Xs Max компания поставила ценники от 97 тысяч.

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