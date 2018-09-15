Спорт
 
Последние новости
На Украине оценили ущерб от «Северного потока-2»
Белорусский боец UFC вышел на бой под гимн СССР
Футболист пальцем проткнул глаз соперника
Названы самые цивилизованные страны
В США прокомментировали интервью «отравителей» Скрипалей
Это’о забил дебютный гол ударом пяткой
Опубликован ответ России на особое письмо WADA
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей
Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе
Новости партнеров

Россиянки выиграли золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборье

Перейти в «Мою Ленту»

Сборная России завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповом многоборье. Эта награда стала для них 11-й на турнире в Софии, передает в субботу, 15 сентября, ТАСС.

В составе команды выступали Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева. По итогам двух упражнений — с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками — подопечные тренера Ирины Винер-Усмановой набрали 46,300 балла.

На второй строчке оказалась сборная Италии (44,825). Третье место заняли спортсменки из Болгарии (42,050).

Чемпионат мира в Софии закончится 16 сентября. Российская команда под руководством Винер-Усмановой завоевала уже семь золотых, одну серебряную и три бронзовых медали на соревнованиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Американская гимнастка прыгнула с бревна и приземлилась на голову
Советская гимнастка пообещала наказать изнасиловавшего ее коллегу
42-летняя гимнастка-рекордсменка вышла в финал ЧМ
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

«Хочешь облизать мне пальцы ног?»

Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
22:35Сегодня

Белорусский боец UFC вышел на бой под гимн СССР

21:31Сегодня

Футболист пальцем проткнул глаз соперника

10:3310 сентября

Украинский боец UFC поведал об обвинениях в измене и решении стать россияином

Спорт00:01 4 сентября

«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»

Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
19:58Сегодня

Это’о забил дебютный гол ударом пяткой

19:09Сегодня

Опубликован ответ России на особое письмо WADA

09:4610 сентября

Тимати указал Нурмагомедову на его неправоту

Спорт00:0714 сентября

«Могу драться где угодно»

44-летний боец судится с UFC. Он приехал в Москву, чтобы вырубить россиянина
17:32Сегодня

«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA

15:36Сегодня

Мэйуэзер объявил о возвращении в бокс и реванше с Пакьяо

13:1510 сентября

Российский хоккеист сломал маску вратарю броском шайбы

Россия
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
Российский регион объявил тендер на «фабрику троллей»
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Определено главное препятствие для счастья россиян
Верзилов очнулся
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Россия проигнорирует требования США об инспекциях по химоружию
Все материалы
Мир
«Шпиль поехали посмотреть»
 
В США прокомментировали интервью «отравителей» Скрипалей
Названы самые цивилизованные страны
Бельгия выдала финансировавшего ИГ россиянина
США назвали поставки летального оружия Киеву обычным бизнесом
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Названа главная угроза для Европы
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Задержанный по делу об убийстве Захарченко оказался агентом СБУ
Украинский министр рассказал об экзистенциальном конфликте с Россией
В Киеве избили рассматривающего дело о преступлениях на Майдане судью
В убийстве Захарченко нашли след западных спецслужб
Порошенко посчитал победой Украины отказ от российского экспорта
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Банк России подсчитал плюсы повышения пенсионного возраста
Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин
Китай бросил все силы на торговую войну
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Все материалы
Силовые структуры
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Дагестане ликвидировали трех боевиков
Россиянин на спор прострелил себе ногу
Двух сестер Хачатурян признали вменяемыми
В Петербурге объявился охотящийся на проституток подражатель Синей Бороды
Все материалы
Наука и техника
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
В России появятся беспилотные боевые вертолеты
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей
Раскрыты странные свойства «ядерных макарон»
В Англии нашли следы исчезнувшего континента
Все материалы
Спорт
«Хочешь облизать мне пальцы ног?»
Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
Белорусский боец UFC вышел на бой под гимн СССР
Россиянки выиграли золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборье
Футболист пальцем проткнул глаз соперника
Это’о забил дебютный гол ударом пяткой
Опубликован ответ России на особое письмо WADA
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Все материалы
Культура
«Паттинсон — абсолютно бесстрашный актер»
Кто снял самый смешной вестерн года
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Ариана Гранде прокомментировала смерть Мака Миллера
Элджей отменил концерт в Дагестане
Названа причина смерти Михаила Асафова
Джамшут из ситкома «Наша Russia» стал бомжом и сделал ремонт приютившей его даме
Угрожавшего расправой из-за концертов Крида дагестанца задержали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
У модели начались роды прямо во время показа
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Москвичам предложили бесплатную корейскую еду
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Названа самая популярная примета российских туристов
Тело россиянки 30 лет пролежало на Эльбрусе
Все материалы
Из жизни
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе
Нашпигованную иглами клубнику подбросили в австралийские магазины
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
Мужчина прожил четверть века с инструментом в животе
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Все материалы
Портсигар в руле
Забытые технологии: опция для автомобилей, делавшая курение за рулем чуть менее опасным
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы
Обозначен предел стоимости жилья на главном курорте Крыма
Получить ипотеку станет сложнее
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Все материалы