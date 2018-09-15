Россиянки выиграли золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборье

Сборная России завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповом многоборье. Эта награда стала для них 11-й на турнире в Софии, передает в субботу, 15 сентября, ТАСС.

В составе команды выступали Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева. По итогам двух упражнений — с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками — подопечные тренера Ирины Винер-Усмановой набрали 46,300 балла.

На второй строчке оказалась сборная Италии (44,825). Третье место заняли спортсменки из Болгарии (42,050).

Чемпионат мира в Софии закончится 16 сентября. Российская команда под руководством Винер-Усмановой завоевала уже семь золотых, одну серебряную и три бронзовых медали на соревнованиях.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости 1 /7

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