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Боевые корабли НАТО подобрались к Сирии

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Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО переместились ближе к Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные специализированных западных морских ресурсов.

Теперь район Восточного Средиземноморья патрулируют фрегаты ВМС Канады HMCS Ville de Quebeс, ВМС Греции Elli и ВМС Нидерландов HNLMS De Ruyter. Последний является флагманом военно-морской группы НАТО. Уточняется, что информацию о смене дислокации подтвердил и капитан голландского фрегата в своем микроблоге.

Ранее у берегов Сирии заметили ударную атомную подводную лодку Королевского ВМФ Великобритании Talent, оснащенную 10 крылатыми ракетами «Томагавк».

Кроме них, в том районе уже находятся три ракетных эсминца ВМС США — USS Carney, USS Ross и USS Winston S. Churchill, а также флагман 6-го флота США USS Mount Whitney. Восточное Средиземноморье патрулируют минимум три американские ударные атомные подводные лодки класса «Лос-Анджелес». В общей сложности группировка США оснащена по меньшей мере 204 крылатыми ракетами «Томагавк».

28 августа сообщалось, что группировка российских боевых кораблей в Средиземном море достигла пика своей мощи с начала операции по борьбе незаконными вооруженными формированиями в Сирии. В ее состав теперь входят 10 кораблей, в числе которых ракетный крейсер «Маршал Устинов» и противолодочный корабль «Североморск». Большинство из них оснащены крылатыми ракетами «Калибр». Кроме того, к берегам Сирии отправлены две подводные лодки.

Минобороны усилило свое присутствие в Восточном Средиземноморье после информации о возможной атаке США по Сирии. По данным ведомства, Вашингтон перебросил в Персидский залив эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами. Отмечалось, что поводом для атаки может стать провокация с химическим оружием.

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