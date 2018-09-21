Появилась очередная непохожая на футболиста статуя

В колумбийском городе Санта Марта появилась статуя нападающего «Монако» и сборной Колумбии Радамеля Фалькао, которая совсем не похожа на футболиста. Об этом сообщает ESPN.

Статуя высотой в двадцать футов (около шести метров) была возведена в родном городе футболиста на севере страны. Ее создателем стал скульптор Антонио Иризма, который потратил около 10 миллионов песо (3,3 тысячи долларов). Она заняла место в местном парке.

Фалькао — капитан «Монако». За сборную Колумбии он провел 77 матчей, забил 30 мячей.

В начале 2018 года в сети высмеяли статую бывшего полузащитника сборной Ганы Майкла Эссьена. Многие пользователи признались, что не видели ничего хуже, чем это изваяние.

В 2017 у терминала аэропорта острова Мадейра был установлен странный бюст нападающего Криштиану Роналду. Скульптура превратилась в мем из-за отдаленного сходства с внешностью нападающего. В изображении скульптора футболист криво улыбается, один его глаз значительно больше другого. Позднее на бюст был убран, на его месте появилась новая скульптура Роналду.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!