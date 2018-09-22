Медведева рассказала о новом доме

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о том, скучает ли она по Москве после отъезда в Канаду. Слова спортсменки передает «Р-Спорт».

«Скучаю по близким. А так — мой дом теперь там, где моя работа и моя команда», — рассказала Медведева. Также она призналась, что стала принимать больше самостоятельных решений.

«У нас в клубе довольно много свободного льда, соответственно, можно кататься самостоятельно. К счастью, моя команда всегда рядом. Всегда поддержат, направят, подскажут, на что обратить внимание. Я же пока еще не совсем взрослый человек. Но, как мне кажется, активно вливаюсь в эту реку», — отметила спортсменка.

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На прошедших 22 сентября соревнованиях Autumn Classic International в Канаде Медведева заняла второе место, уступив американке Брейди Теннелл. После короткой программы россиянка лидировала, однако в произвольной упала. Медведева впервые в карьере проиграла представителю иностранной команды.

В мае 2018-го Медведева ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала сотрудничать с Брайаном Орсером.

На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева дважды получала серебряные медали, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. В ее активе также два золота чемпионатов мира.

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