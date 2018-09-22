Стас Михайлов отменил концерты в Чечне и Дагестане

В Грозном и Махачкале отменены концерты Стаса Михайлова, которые были запланированы на 23 и 28 сентября, сообщил РЕН ТВ директор певца Табриз Шахиди.

«Мы обязательно приедем и выступим для наших зрителей в Дагестане и Чечне», — добавил Шахиди и принес извинения тем, кто уже приобрел билеты. Конкретные даты пока не называются.

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Причиной отмены концертов стало, по словам представителя Михайлова, неисполнение организаторами своих обязательств. Каких именно — Шахиди не уточнил.

Ранее свои выступления в Махачкале отменили хип-хоп-исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей, и певец Егор Крид. Последнему пригрозили расправой и изнасилованием в случае, если он не откажется от концерта в Дагестане.

Одним из тех, кто положительно оценил решение об отмене выступления Крида в соцсетях, был знаменитый спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Основатель лейбла Black Star Тимати указал на неправоту Нурмагомедова, а тот отреагировал еще более резко, отметив, что «каждая тварь ответит за свои слова». В конфликт вмешался глава Чечни Разман Кадыров, который объяснил агрессивное поведение Нурмагомедова подготовкой к важному бою и призвал дагестанцев быть терпимее.

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