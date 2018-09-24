Минобороны нашло новые доказательства вины Израиля в крушении Ил-20

Минобороны России представило новые данные, указывающие на причастность Израиля к крушению самолета Ил-20. Об этом в понедельник, 24 сентября, передает «Интерфакс».

«Представляемые сегодня данные получены с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим», — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — уточнил генерал-майор. По словам Конашенкова, заявления израильской стороны «о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными».

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23 сентября Минобороны опубликовало 3D-ролик, в котором показано, как был сбит самолет. Там схематично отображено расположение израильских истребителей F-16 во время обстрела: они, согласно 3D-модели, использовали российский самолет в качестве прикрытия.

Российский Ил-20 был поражен ракетой сирийского комплекса ПВО в ночь на 18 сентября. В результате инцидента погибли 15 военнослужащих.

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