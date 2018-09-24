Россия
 
Последние новости
Макгрегору прилетела угроза из Чечни
Школьный хулиган убил подростка сыром
Versace продался американцам
Пчела из «Бригады» предложил Чубайсу заменить сериалы про бандитов книгами
Пользователей Android атаковали российские мошенники
Школьников-колумбайнеров приравняли к преступникам
США рассказали о доказательствах присутствия российских военных в Донбассе
Умерла заслуженная артистка России Августа Кленчина
После сообщений о передаче Сирии российских С-300 Нетаньяху позвонил Путину
Новости партнеров

Минобороны нашло новые доказательства вины Израиля в крушении Ил-20

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Конашенков

Минобороны России представило новые данные, указывающие на причастность Израиля к крушению самолета Ил-20. Об этом в понедельник, 24 сентября, передает «Интерфакс».

«Представляемые сегодня данные получены с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим», — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — уточнил генерал-майор. По словам Конашенкова, заявления израильской стороны «о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными».

23 сентября Минобороны опубликовало 3D-ролик, в котором показано, как был сбит самолет. Там схематично отображено расположение израильских истребителей F-16 во время обстрела: они, согласно 3D-модели, использовали российский самолет в качестве прикрытия.

Российский Ил-20 был поражен ракетой сирийского комплекса ПВО в ночь на 18 сентября. В результате инцидента погибли 15 военнослужащих.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Израиле выразили опасение из-за возможной мести России за сбитый Ил-20
Россия объяснила обвинения в адрес Израиля из-за сбитого Ил-20
Минобороны показало 3D-видео гибели Ил-20
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Делая вид, что лечишь»

Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
16:2821 сентября

Эксперты назвали рулевых региональных парламентов

20:50Сегодня

Школьников-колумбайнеров приравняли к преступникам

19:46Сегодня

Продавцы «Пятерочки» заперли подростка в холодильнике

Россия00:0123 сентября

«Они дети войны! Психика нарушенная»

Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
18:35Сегодня

Осужденные за продажу кондитерского мака супруги сбежали из суда

17:1120 сентября

Чеченский блогер в бегах рассказал о депортации кавказцев из Европы

17:13Сегодня

Навальный прокомментировал обращение Золотова

Россия00:0115 августа
Анна Павликова

«Будут и дальше сажать детей»

Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
14:0520 сентября

Путин поддержал феминисток

18:17Сегодня

Челябинск утонул в мусоре

15:06Сегодня

Чеченский блогер обвинил кавказцев во взаимной ненависти

Россия
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
«Они дети войны! Психика нарушенная»
Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
Минобороны нашло новые доказательства вины Израиля в крушении Ил-20
Школьников-колумбайнеров приравняли к преступникам
Продавцы «Пятерочки» заперли подростка в холодильнике
Осужденные за продажу кондитерского мака супруги сбежали из суда
Женщины в опасности
Россиянкам доверят мужскую работу. Они ждали этого 40 лет
Все материалы
Мир
Россия вооружит Сирию С-300
Израиль обещал уничтожить эти комплексы
Меркель проигнорирует банкет в честь приезда Эрдогана в Германию
Предлагавший признать Трампа недееспособным замгенпрокурора ушел в отставку
После сообщений о передаче Сирии российских С-300 Нетаньяху позвонил Путину
Заключенным Техаса подарили бананы с кокаином
США напророчили усиление конфликта в Сирии из-за С-300
Арестованный в Норвегии «российский шпион» оказался сотрудником Совета Федерации
Все материалы
Бывший СССР
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Порошенко снова пригрозил России
Крым, российский флот и агенты Кремля: главное из выступления президента Украины
США рассказали о доказательствах присутствия российских военных в Донбассе
Киев утвердил план создания военно-морских баз в Азовском море
Украина обвинила Белоруссию в подыгрывании России
Жириновского вызвали на допрос
Все материалы
Экономика
Николай ЕвдокимовНовый Мавроди
Он захотел переплюнуть МММ. Деньги россиян в опасности
Замешан и тверд
Бетон закатывают по новым технологиям
Анатолий ЧубайсНанотолий
Чубайс хотел создать российский Apple, но что-то пошло не так
Дело под угрозой
Экономические факторы кормят ресторанный бизнес «завтраками»
Российский газ добрался до Бразилии
Фокус с проникновением
Он верил в магию и защищал Майкла Джексона. В его руках все налоги Америки
России предрекли нефтяное отставание от США
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
Безвольные стрелки
На российских полицейских нападают все чаще. Оружие им только вредит
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Смерть вора в законе Вагона из «братского круга» связали с тюремщиками
На Кубани раскрыли украинского шпиона
Лидер «Христианского государства» вышел из СИЗО
Чиновника Роспотребнадзора заподозрили во взятке тахтой
Все материалы
Наука и техника
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Еще полетаем
Почему Америка уступила России и пустила к себе самолеты-разведчики
Новые iPhone не прошли проверку на прочность
В Китае показали гиперзвуковые глайдеры
У экрана iPhone Xs нашли дефект
Российские «адмиральские корабли» достроят с украинскими турбинами
Все материалы
Спорт
Московская жара
Армейская молодежь против скандалов «Спартака» — все о главном дерби страны
Месси проигнорировал протянутую руку судьи
Российского футболиста осудили за наркотики
Украинского футболиста потроллили за промах с нескольких метров
Серена Уильямс упрекнула своего тренера во лжи
Джошуа признал силу удара Поветкина
Роналду проигнорирует вручение наград ФИФА
Все материалы
Культура
«Задушите ее в той же постели, где она грешила»
Непорочная жертва и искусный манипулятор на сцене Большого
Подловил
Он подглядывает за прохожими и снимает их в самый подходящий момент
«Он едет в Россию как друг семьи, а не раб»
Как европейцы создавали новую русскую элиту
Пчела из «Бригады» предложил Чубайсу заменить сериалы про бандитов книгами
Умерла заслуженная артистка России Августа Кленчина
Кристина Орбакайте переедет в США
Монсеррат Кабалье попала в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
Героиня «Холостяка» сбежала от мужчины с другой участницей
«Ты хочешь, чтобы кто-то заглянул в твою задницу?!»
Страшное шоу о детях, брошенных на растерзание зэкам, рассорило Америку
Серийного насильника поймали благодаря сайту по поиску родственников
В России оказались заблокированными 17 тысяч сайтов
Петросян показал пригретую на груди змею
В сюжет РЕН ТВ о «санкциях из ада» закрался разрушитель миров
Все материалы
Ценности
«Водка и коньяк лились рекой»
Как развлекался Сталин, пока миллионы умирали на войне
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Бетти ПейджРоковые страсти
Самые сексуальные, властные и опасные женщины послевоенных лет
Дизайнер выпустил на подиум моделей с тройной грудью
Versace продался американцам
Раскрыт секрет идеальных волос Кардашьян
Меган Маркл раскрыла тайну своего свадебного наряда
Все материалы
Путешествия
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Названы самые неадекватные жалобы туристов
Туриста в Лондоне задержали из-за запрещенной игрушки
Пилот вломился в пассажирский самолет и вознамерился его угнать
Туристов в Краснодарском крае ударило током во время полета с парашютом
Все материалы
Из жизни
По ту сторону
Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Полный провал
Миллионер заставил бедняка копать тайный бункер. Но все пошло не так
Сотни голых британцев прыгнули в Северное море
Американцам предложили полежать в гробах ради денег
Спасшая десятки кошек и собак от смерти женщина угодила за решетку
«Мисс Украину» лишили короны из-за тайного ребенка
Все материалы
Видео: Бентли за 17 млн
Первый в России Bentley Continental GT нового поколения — почему он стоит как пять BMW?
Rolls-Royce: 60 лет на полном приводе
Rolls-Royce запускает в серию вседорожный Cullinan, но все началось очень давно
Автомобили французской полиции
На чем ездят жандармы из Сен-Тропе и не только
Космические Запорожцы
О каких автомобилях мечтали дизайнеры ЗАЗа на рубеже шестидесятых
Величайшая в мире дрэг-гонка: 11 спорткаров против одного кроссовера
«ГАЗели» начали оснащать дизелями Volkswagen
Уникальный спорткар AC Aceca-Bristol 1959 года пустят с молотка
Все материалы
Дом
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
Евросовок
Самые странные и уродливые здания на задворках Европы
Многодетной матери отказали в жилье из-за преждевременных родов
Аналитики заявили о невозможности удорожания съемного жилья в Москве
Россиянин залез на вышку сотовой связи ради квартиры
Россиянам посулили 500 миллиардов на жилье
Все материалы