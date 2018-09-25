Обосновавшиеся в России террористы оказались домоседами

Сторонники международных террористических организаций больше не стремятся выезжать за рубеж для участия в боевых действиях, а остаются в России, где создают ячейки для подготовки терактов. Об этом во вторник, 25 сентября, со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает «Интерфакс».

«Главари международных террористических организаций отдают приказы своим сторонникам не выезжать за пределы России в Сирию и другие страны, а оставаться в регионах пребывания для создания ячеек и подготовки террористических актов», — сообщил первый заместитель руководителя управления «И» аппарата НАК Андрей Кокоуров.

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По его словам, спецслужбы отмечают тенденцию на «саморадикализацию» граждан, когда люди без внешнего воздействия и вербовки начинают интересоваться радикальными идеологиями.

«Благодаря совместной работе НАК с правоохранительными органами в некоторых регионах страны за последнее время ликвидировано более 50 спящих ячеек террористов», — отметил представитель НАК. Кокоуров подчеркнул, что в 2017 году предотвращено на уровне подготовки 61 преступление террористического характера, в том числе 18 терактов.

15 сентября НАК сообщил, что троих боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане.

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