Недовольная физиономия тусовщицы в клубе превратила ее в мем

Пользователи сети высмеяли снимок из ночного клуба, где парень пытается пообщаться со скучающей девушкой. Фотография, сделанная в заведении Bourbon в Эдинбурге, Шотландия, вдохновила юзеров на создание мемов.

Первым на изображение обратил внимание на своей странице в Facebook лондонец Алекс Холл (Alex Hall). Он назвал его «самым вызывающим на ассоциации во всей истории искусства».

Публикация получила более 20 тысяч лайков и более 12 тысяч репостов. «Все нормально, кроме того, что она притащила с собой ежа», — шутили комментаторы, намекая на меховую горжетку в руках девушки.

На международном имиджборде Reddit комментаторы предположили, что молодой человек пытается завязать разговор на избитую или неприятную для девушки тему. «Ты слушала музыку этого нового рэпера?» — подписал фотографию один из юзеров. «Ты играешь в PlayStation?» — продолжил его идею другой пользователь.

Ранее в Twitter набрала популярность фотография, на которой сотрудник украинской полиции брызгает себе в лицо газовым баллончиком. Изображение стало вирусным и породило волну шуток о неудачах силовиков.

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