Названы спутники Москвы с самым дешевым жильем

Среди московских городов-спутников самые недорогие с точки зрения стоимости недвижимости — Домодедово, Подольск и Лобня. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», предоставленные редакции «Ленты.ру» в четверг, 27 сентября.

По данным аналитиков, среднестатистическая квартира в Домодедово обойдется в 3,98 миллиона рублей. В Подольске и Лобне ценовой уровень — 3,96 миллиона и 3,97 миллиона соответственно.

Самыми дорогими для покупателей жилья городами-спутниками Москвы стали Реутов и Котельники. Квадратный метр в обоих стоит примерно 113 тысяч рублей, квартира — 6,3 миллиона и 6,6 миллиона соответственно. Также недешевой оказалась недвижимость в Химках, Красногорске и Мытищах — в этих городах за стандартную квартиру просят в среднем от 5,6 миллиона до 6,4 миллиона рублей.

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В целом по всем 15 городам-сателлитам столицы цена квадратного метра к осени 2018-го составила 93,4 тысячи рублей, средняя цена лота — 5,2 миллиона рублей, подсчитали эксперты «Мира квартир».

Ранее в сентябре аналитики заявили об угрозе возникновения дефицита первичного жилья в Московской области. По их данным, с января 2018 года объем находящихся в экспозиции подмосковных новостроек снизился с 3,1 миллиона до 2,8 миллиона квадратных метров. Текущий показатель уже ниже московского на 14 процентов — при том, что в предыдущие годы область почти всегда обгоняла столицу по объемам жилищного строительства.

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