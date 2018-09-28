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РПЦ пригрозила разорвать общение с Константинополем в случае автокефалии Украины

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Русская православная церковь прервет общение с Константинополем, если Константинопольский патриархат предоставит автокефалию украинской церкви. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает ТАСС.

«Мы говорим о том, что если задекларированный проект так называемой автокефалии будет реализован, то мы прервем евхаристическое общение», — сказал он.

Легойда также выразил опасение, что предоставление автокефалии украинской церкви спровоцирует новые нападения на православные храмы со стороны радикалов.

28 сентября члены запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» захватили храм и избили верующих в Ивано-Франковской области на западе Украины. Нападавшие выломали двери, разбили окна и сменили замки. Во время нападения некоторые прихожане получили черепно-мозговые травмы и переломы, также пострадал настоятель.

Константинопольский патриархат в конце сентября опубликовал 29-страничное исследование, в котором обосновал предоставление Украине автокефалии. В нем утверждается, что решение передать Киевскую митрополию под управление Московского патриархата было принято по финансовым причинам и носило временный характер, тогда как де-юре канонические права на церковь Украины остались у Константинополя. В РПЦ эти данные раскритиковали и подчеркнули, что все сведения нуждаются в проверке.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине». В ответ РПЦ заявила, что эти действия являются грубым нарушением церковных канонов и представляют угрозу всему мировому православию.

Украинская православная церковь Московского патриархата — одна из трех религиозных организаций Украины, причисляющих себя к православным христианам. Остальные две — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только УПЦ Московского патриархата. Она входит в его состав, однако наделена правами широкой автономии.

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