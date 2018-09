Назван срок смерти Вселенной

Вселенная просуществует еще примерно 140 миллиардов лет, что в десять раз больше возраста наблюдаемого мира, равного около 13,8 миллиарда лет. Исследование международного коллектива ученых выложено в библиотеку электронных препринтов arXiv.org и направлено на публикацию в журнал Publications of the Astronomical Society of Japan, сообщает японская газета Asahi Shimbun.

К подобным выводам специалисты пришли, наблюдая при помощи камеры HSC (Hyper Suprime-Cam) телескопа Subaru за примерно десятью миллионами галактик. Отследив распределение темной материи и темной энергии, на которые приходится более 95 процентов энергии-массы наблюдаемого мира, ученые, работая в рамках стандартной космологической модели ΛCDM (Λ Cold Dark Matter), оценили темп расширения Вселенной, который оказался немного медленнее, чем считалось ранее.

В пресс-релизе обсерватории Subaru отмечается, что наблюдения позволили получить подробную трехмерную карту распределения материи во Вселенной, а учет данных европейского космического телескопа Planck уточнил ограничения, налагаемые на параметры ΛCDM.

В июле ученые смоделировали возможную гибель Вселенной. Тремя годами ранее их коллеги представили новые доводы в пользу того, что наблюдаемый мир прекратит свое существование через 22 миллиарда лет в результате Большого разрыва.

