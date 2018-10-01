В России создадут новейший артиллерийский комплекс «Набросок»

В России разрабатывается комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена «Набросок», которым будут оснащены ракетные войска и артиллерия. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков в интервью «Московскому Комсомольцу».

Он отметил, что «Набросок» разрабатывается с различными вариантами базового шасси, чтобы поставлять оружие и в арктические подразделения.

Салюков рассказал и о других новинках вооружения Сухопутных войск. По его словам, разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» находится в финальной стадии. «В нем реализован инновационный режим стрельбы "Шквал огня", при котором несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели», — заверил генерал-полковник.

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Для войсковой ПВО завершилось создание арктической модификации зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», который способен поражать все типы высокоточного оружия. Другое изобретение, зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», сможет сбить беспилотные летательные аппараты

В апреле сообщалось о новинках отечественного вооружения, которые будут продемонстрированы на параде 9 мая. Салюков рассказал, что зрители увидят боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4, специальную бронированную машину ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009», а также бронированный корпусный автомобиль «Патруль».

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