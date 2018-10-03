«Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл «Шальке 04» из Гельзенкирхена в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 0:1. Гол в концовке встречи на 88-й минуте забил полузащитник немецкой команды Уэстон Маккенни.

В первом туре Лиги чемпионов «Локомотив» потерпел разгромное поражение от турецкого «Галатасарая» со счетом 3:0. Таким образом, московская команда не набрала очков и замыкает группу D. В следующем матче железнодорожники встретятся с «Порту» в Москве. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

2 октября московский ЦСКА, также выступающий в Лиге чемпионов, обыграл мадридский «Реал». Встреча завершилась со счетом 1:0.

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