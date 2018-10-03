На Украине решили арестовать главреда ведущего оппозиционного издания

Украинская прокуратура подала ходатайство в суд об аресте главного редактора оппозиционного интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, который ранее получил политическое убежище в Австрии. Об этом изданию сообщил адвокат Гужвы Андрей Смирнов.
«Вчера позвонили из Шевченковского суда Киева. Сказали о намерении рассмотреть ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Игорю Гужве с залога на содержание под стражей. Ходатайство не вручено никому. Ни защитникам, ни самому Гужве. О дате судебного заседания узнал один я», — сообщил адвокат. Он добавил, что Гужва находится за границей и в установленном порядке в суд не вызывался.
Главред «Страны.ua» назвал ходатайство об его аресте ответом администрации президента на получение им политического убежища. «Еще раз подтверждается обоснованность решения Австрии о предоставлении мне убежища. Власти таким образом четко дают понять, что намерены бросить меня в тюрьму в Украине по политически мотивированному делу», — заявил Гужва.
На Украине против Гужвы возбуждено пять уголовных дел. Летом 2017 года он был заключен под стражу, однако позже вышел под залог. Он покинул страну в январе этого года и запросил в Австрии политического убежища, которое получил 1 октября. После бегства Гужвы депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал к убийствам непатриотов.