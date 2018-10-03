На Украине решили арестовать главреда ведущего оппозиционного издания

Украинская прокуратура подала ходатайство в суд об аресте главного редактора оппозиционного интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, который ранее получил политическое убежище в Австрии. Об этом изданию сообщил адвокат Гужвы Андрей Смирнов.

«Вчера позвонили из Шевченковского суда Киева. Сказали о намерении рассмотреть ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Игорю Гужве с залога на содержание под стражей. Ходатайство не вручено никому. Ни защитникам, ни самому Гужве. О дате судебного заседания узнал один я», — сообщил адвокат. Он добавил, что Гужва находится за границей и в установленном порядке в суд не вызывался.

Материалы по теме Выдавили: Порошенко обвинили в преследовании журналистов Главреду ведущего оппозиционного издания Украины пришлось бежать из страны

Главред «Страны.ua» назвал ходатайство об его аресте ответом администрации президента на получение им политического убежища. «Еще раз подтверждается обоснованность решения Австрии о предоставлении мне убежища. Власти таким образом четко дают понять, что намерены бросить меня в тюрьму в Украине по политически мотивированному делу», — заявил Гужва.

На Украине против Гужвы возбуждено пять уголовных дел. Летом 2017 года он был заключен под стражу, однако позже вышел под залог. Он покинул страну в январе этого года и запросил в Австрии политического убежища, которое получил 1 октября. После бегства Гужвы депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал к убийствам непатриотов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!