В «Анжи» ответили бунтующим футболистам

Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов отреагировал на письмо, которое игроки команды написали на его имя. В нем они потребовали погасить долги по зарплате. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

«Заявление игроков "Анжи" стало для меня неприятным сюрпризом, но и не такой большой неожиданностью. Я уже неоднократно говорил, что так долго продолжаться не может. Надо понимать, что футбольный клуб премьер-лиги не может финансироваться с банковской карточки его президента. Так что подобное заявление ребят назревало. Я их понимаю и не осуждаю» , — заявил Флегонтов.

По его словам, футболисты имеют право не выходить на матч с московским ЦСКА, который пройдет 19 октября. Он отметил, что игроки сделали это заявление заранее. Отвечая на вопрос о возможном банкротстве «Анжи», Флегонтов заявил: «Для кого-то это станет большим сюрпризом? Если долги примерно составляют 300 миллионов рублей, о чем тут говорить? Поверьте мне, это достаточно серьезная сумма, которая вполне может привести "Анжи" к банкротству».

Ранее сообщалось, что футболисты махачкалинского клуба потребовали от руководства выплатить как минимум две зарплаты до 18 октября, в противном случае они перестанут выходить на тренировки. Они не получают денег в течение четырех месяцев.

О проблемах «Анжи» стало известно летом. Президент клуба Осман Кадиев в августе допустил возможность банкротства клуба. Из-за финансовых трудностей команда испытывает проблемы с оплатой перелетов. Не исключено, что «Анжи» снимется с участия в Российской премьер-лиге. В турнирной таблице команда занимает 12-е место.

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