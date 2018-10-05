Взрыв на съезде компартии в Донецке назвали фейерверком для привлечения внимания

Претендент на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Хакимзянов заранее предупредил свое окружение о готовящейся инсценировке покушения на него. Взрыв на съезде компартии в Донецке готовился долгое время, сообщает в пятницу, 5 октября, Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, Хакимзянов никому не известен в ДНР: у него нет заметных профессиональных достижений и предвыборной программы, кроме того, ему не удалось набрать достаточно подписей для регистрации своей кандидатуры на выборах.

«Нужно было привлечь как можно больше внимания к своей персоне, а инсценировка покушения на себя — известный метод таких деятелей. Взрыв всегда вызывает пристальное внимание крупных СМИ. Он, конечно, готовился заранее», — отметил источник.

Мощность взрывного устройства была минимальной, поражающих элементов в нем не было. «Все было сделано, чтобы устроить фейерверк, а получилось, что люди невиновные пострадали, хотя и без серьезных травм», — рассказал собеседник агентства.

Материалы по теме В ДНР сменилась власть Окружение Захарченко бежало в Россию

Он также добавил, что Хакимзянов действовал в сговоре с группой лиц.

Взрыв на собрании коммунистов в Куйбышевском районе Донецка произошел 29 сентября. Сообщалось, что пострадали четыре человека.

ДНР осталась без лидера после смерти Александра Захарченко — 31 августа он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар». Практически сразу после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают и возлагают ответственность за убийство на Москву.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!